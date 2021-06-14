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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite eğitimini yarıda bırakıp organik yumurta üretimine başladı

İHA

Üniversite eğitimini yarıda bırakıp organik yumurta üretimine başladı

İstanbul’da üniversite eğitimini yarıda bırakarak memleketine dönen Simge Turgut, organik yumurta üretimi için tavuk çiftliği kurdu.
İstanbul’da üniversite eğitimini sürdürürken aldığı bir karar ile eğitimini yarıda bırakan ve memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesine gelen Simge Turgut, kendi birikim ve imkanlarıyla tavuk çiftliği kurdu. Turgut, içerisinde yemleme ve sulama sistemlerinin de olduğu çiftlikte satın aldığı 450 tavuk ile organik yumurta üretimine başladı.
Havaların güzel olduğu zamanlarda tavukları dışarı çıkarıp doğal ortamda beslenmelerini de sağlayan Turgut, günde ürettiği ortalama 300 yumurtayı ilçe merkezinde satarak vatandaşların organik yumurta tüketmesini sağlıyor.
Tavukların her gün beslemesini ve bakımını yapan Turgut’un en büyük yardımcısı da eşi oluyor.
Kendi imkanlarıyla kurduğu tavuk tesisinde organik yumurta üretimi yapan Turgut, “İstanbul’da yaşıyordum. Ailem burada yaşıyor. Bu işe dayımla ortak olarak başladım. Tavuk çiftliğimizi kurduk hiçbir destek almadık şu an için. Ama ilerleyen dönemlerde devletten destek alacağım. Kadınların bu işi yapamayacağını düşünen var, çekinen kadınlarımız da var ama biz istediğimiz zaman her işi başarabiliriz buna inanıyorum. Ben de o nedenle bu işe yöneldim, çok mutluyum” dedi.
Tavuk sayısını ilerleyen dönemlerde 5 bine çıkarmayı düşündüğünü de belirten Turgut, “Tavukların sabahları yemini, suyunu veriyoruz. Sürekli kontrollerini yapıyoruz, aşılarını veriyoruz. Şu an 450 tavuk aldık. İlerleyen zamanlarda 5 bin tavuğa çıkarıp yerimizi daha da genişletmek istiyoruz. Tavuklarımız yumurta tavukları. Yılda 250390 arasında yumurta veriyorlar. Yumurta üzerine işimizi ilerletmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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