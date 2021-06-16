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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde aşılama çalışması başladı

İHA

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde aşılama çalışması başladı

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) mobil sağlık ekipleri tarafından bir tekstil fabrikasında çalışan işçilere, ilk doz aşıları bugün itibariyle yapılmaya başlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı takvimine Organize Sanayi Bölgelerinde çalışanların da dahil edilmesini duyurmasının ardından Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde mobil aşı uygulamasına başlandı. Mobil sağlık ekipleri organize sanayi bölgesine gelerek 325 işçinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında aşılama çalışması başlattı. Sırası gelen fabrika çalışanlarına aşıları sağlık ekiplerince vuruldu.
Sorumlu hekim Dr. Feyza Nur Şahin, Sağlık Bakanlığı'nın fabrikalarda üretimin aksamaması yönünde çalışanlara aşılama yapılacağını duyurmasıyla organize sanayi bölgesine gelerek tekstil fabrikasında 325 çalışana aşılama çalışması başlattıklarını söyledi.
Fabrika Müdürü Turan Laçin de işçilerin aşılanması için ilçe sağlık müdürlüğüne başvurduklarını belirterek, "Sağlık ekipleri fabrikamıza geldi ve aşılama çalışmasına başladı. Biz toplu çalışan bir fabrikayız. Bu aşının yapılması bize çok büyük avantaj sağlıyor. Personelin aşıya gidip gelmesi bizim için sıkıntı olurdu. Bize sağladıkları destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
İşçilerden Cevriye Uslu ise "Topluluk içinde çalışıyoruz, aşılamanın bizim için çok büyük önemi vardı. Sağlık ekipleri geldi fabrikamıza aşımızı olduk" şeklinde konuştu.

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