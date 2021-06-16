Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy yakınlarında Dursun Akyürek (60) yönetimindeki 06 HA 1933 plakalı Renault marka araç, kontrolden çıkıp takla atarak tarlaya devrildi. Sürücü ve yanında bulunan eşi Hatice Akyürek yaralandı.

Durumu ağır olan sürücü Dursun Akyürek’e yoldan geçen bir sağlık görevlisi, 112 ekipleri gelinceye kadar kalp masajı yaptı. Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Akyürek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Hatice Akyürek ise ambulansa alındığı sırada kendisine yardım eden vatandaşlardan helallik istemesi dikkat çekti.

Olayı gören vatandaşlardan Hüseyin Aydın, otomobilin virajı alamayıp takla atarak tarlaya devrildiğini söyledi. Aydın, “O sırada yoldan geçen bir sağlık görevlisi durumu ağır olan sürücüye kalp masajı yaptı" dedi.

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