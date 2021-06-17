Sel sulama kanallarına zarar verdi Yozgat’ın Çekerek ilçesinde dolu yağışı ile birlikte meydana gelen selde sulama kanalları zarar gördü

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Yozgat’ın Çekerek ilçesinde dolu yağışı ile birlikte meydana gelen selde sulama kanalları zarar gördü.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde geçtiğimiz gün etkisini gösteren yağmur yağışı yerini kısa sürede dolu yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Hacıilyas köyü ve Bazlamaç köyü sele teslim oldu. Meydana gelen selde sulama kanalları zarar gördü.

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