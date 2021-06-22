Yozgat'ta kuyumcu dükkanındaki kapkaç kameraya yansıdı



Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA) YOZGAT'ın Çayıralan ilçesinde kuyumcudan 4 bileziği alıp kaçan 2 kişi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin bulunduğu otomobil, uzun süren kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta bulunan hırsızlık şüphelisi 2 kişi ile onların kaçışına yardımcı olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı.

Çayıralan ilçesinde bulunan kuyumcuya, öğlen saatlerinde müşteri olarak giren 2 kişi, bileziklere bakmak istedi. Kuyumcunun bilezikleri gösterdiği sırada 185 gram ağırlığındaki 4 bileziği alarak kaçan kapkaççıların görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çaldıkları bileziklerle kaçan soyguncular, bir tarlaya gizlenerek Tokat'ın Turhal ilçesindeki arkadaşlarından yardım istedi. Otomobille Çayıralan ilçesine gelen 2 kişi, tarlada gizlenen arkadaşlarını otomobile alarak kaçmaya çalışırken polis tarafından takibe alındı. İlçeden kaçmaya çalışan şüpheliler ile polis ekipleri arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Polisin takibi sonucu durdurulan otomobilde bulunan S.G. (25), O.B. (25), D.İ. (25) ve Y.G. (19) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-06-22 21:03:57



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