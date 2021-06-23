Yozgat merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

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Yozgat merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5’i tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan muvazzaf asker F.K., eski askeri öğrencilerden A.S.Ö., Ö.A., R.Ç. ile öğretmen Y.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli de etkin pişmanlık yasasından yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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