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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şair Mahtumkulu Firakı törenle anıldı

İHA

Şair Mahtumkulu Firakı törenle anıldı

Türkmenistanlı Şair Mahtumkulu Firakı, ölümünün 297'inci yıl dönümünde Yozgat'ta düzenlenen törenle anıldı.
Türkmen Şair Mahtumkulu Firakı'nın 297'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Yozgat'taki Çapanoğlu Kent Park'ta bulunan Firakı Heykeli'nde anma programa düzenlendi. Anma programına, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri katıldı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse anma töreninde yaptığı konuşmada “Türkmen Milli şairimiz Mahtumkulu Firakı'nın ruhaniyle baş başayız. Bilindiği üzere 27 Haziranda Türkmenistan’da Mahtumkulu Firakı şiir bayramı olarak kutlanmaktadır. Bizde Yozgat’ta Anadolu’nun göbeğinde bir Türkmen şehrinde milli şair Mahtumkulu Firakı'nın anma gününde hep birlikte buradayız. Mahtumkulu Firakı şiirlerinde milli ve manevi değerleri ön plana çıkartan ve Türk’ün birliğini kuvvetini ve tekraren tüm dünyaya hüküm salacağını ifade eden milli bir şairdir. Bizimde Karacaoğlan gibi Yunus Emre gibi ve diğer şairlerimiz gibi Türkmenistan’da hatırı sayılır ve tüm Dünyada ’da yeri olan bir şairdir.” diye konuştu.
Türkmenistan Büyükelçisi Amanlıyev ise, Türkmenistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin önemine değinerek, "Ortak şairimiz, düşünürümüz Mahtumkulu Firakı'nın 297'inci yıl dönümü münasebetiyle burada bulunan heykele çelenk koyma programı için toplanmış bulunuyoruz. Bu bağlamda Mahtumkulu Firakı'nın 297'inci yıl dönümünün hem Türkmenistan’da hem de yurt dışında kutlanıyor olması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.
Yozgat Valisi Ziya Polat ise “ Türkmenistan şiir bayramı haftasının kutlu olmasını ayrı zamanda Türkmenistan’ın bağımsızlığının kazanmasının 30’uncu yılını kutlarım. Biz dost ve kardeş ülke Türkmenistan’ın her zaman yanında olduğumuzu olacağımızı belirtmek istiyorum. Yozgat’ta bir Türkmen şehri Türkmen şehrinde Türkmen şairimizin doğumunun 297’inci doğum günü kutlu olsun bu bize aşıladığı Türk aşkı bölge aşkı inşallah gelecek nesillere de aktarılacak. Mahtumkulu Firakı’nın geçmişten bu yana bugünleri görüp Türk dünyası ile ilgili şiirler yazması Türklüğün içinden gelen duyguları bizlere aktarması ve gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz aynı bölgenin çocuklarıyız aynı kanı taşıyan kardeşleriz inşallah kardeşliğimiz de baki olur devam eder” diye konuştu.

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