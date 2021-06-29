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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta resim sergisi düzenlendi

İHA

Yozgat’ta resim sergisi düzenlendi

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi tarafından karma resim sergisi düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen sergiye Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Sergiyle ilgili açıklamada bulunan Yozgat Valisi Polat, “Öncelikle tekrar meydanda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sokaklarda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşerilerimiz salgınla mücadelede destekleriyle, kurallara uymasıyla sayesinde, biliyorsunuz dün 100 bindeki sayımız daha da azaldı. 1 Temmuzdan itibaren normalleşme adımları çerçevesinde çoğu yasak olan, açılması izne tabi olan esnafımız dükkânları açacaklar. Özellikle kahvelerimizde dükkânları açacaklar” şeklinde açıklamada bulundu.
Yozgatlılara pandemi kurallarına uymaları konusunda ricada bulunan Vali Polat, “1 Temmuzdan sonra değerli hemşerilerimden şunu rica ediyorum. Lütfen, kurallara uymaya devam. Bunun yanında aşı randevusu gelen hemşerilerimize aşılarını kesinlikle olmasını rica ediyorum. Bu işin çözümü aşıdır. Yozgat’ta günlük ortalama 10 bin aşı yapıyoruz. Aşılamayla beraber pandemiden de, salgından da kurtulacağımızı düşünüyorum” dedi.
Çocukları tekrar sahada görmenin güzel bir duygu olduğunu ifade eden Vali Polat, “Emek veren hocalarımız başta olmak üzere, okul müdürümüz ve tabi ki her zaman söylüyoruz, işin ana fikri, asıl olan, mekânın asıl sahibi öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Tabi yaz geldi, okullar bitiyor. Geçtiğimiz hafta Belediyemizle, Spor Müdürlüğümüzle, Aile Müdürlüğümüzle, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ve arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıyla özellikle yaz ayında bu salgın döneminde çocuklarımızın asosyalleşmemeleri adına ne yapabiliriz diye toplantı yaptık. İnşallah bu sezon yaz ayını yoğun ve dolu bir şekilde geçirmemiz lazım ki bu çocuklarımızı tekrar sokağa, sosyal faaliyet, kültürel faaliyet içine çekebilelim” ifadelerini kullandı.
Devletin tüm imkânlarıyla çocukların yanında olduklarını belirten Polat, “Tüm velilere de buradan çağrı yapıyorum. Ücretsiz olan tüm kurslarımıza çocuklarımızı yazdırsınlar. 5 Temmuzda Kuran kurslarımız başlıyor. Kuran kursumuzun yanında halk eğitim kurslarımız, gençlik müdürlüğümüzün kursları başlıyor. Hiçbirinden ücret alınmadan tüm çocuklarımızı kurslarımızda ağırlamak ve onların tekrar bu dönemde yaşadığı sıkıntıları atlatmaları için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Sergide emek veren, içindekileri, düşüncelerini kâğıda kaleme döken tüm öğrenci kardeşlerime, onlara yol gösteren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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