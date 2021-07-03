Yozgat’ta fırtına çatıyı aracın üzerine uçurdu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yozgat’ta etkili olan fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçaların içerisinde bir ailenin bulunduğu aracın üzerine düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yozgat’ta akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Çapanoğlu Mahallesi'nde Zararsız Güneşevleri Apartmanı'nın çatısının bir kısmı uçtu. Kopan parçalar içerisinde bir ailenin olduğu aracın üzerine düştü. Kopan çatı parçaları araçta maddi hasar oluştururken araç içerisindeki ailenin panik anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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