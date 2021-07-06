1.5 tonluk kurbanlık 'Paşa'yı, otomobil fiyatına satışa çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1.5 tonluk kurbanlık 'Paşa'yı, otomobil fiyatına satışa çıkardı

İHA

1.5 tonluk kurbanlık 'Paşa'yı, otomobil fiyatına satışa çıkardı

Yozgat’ta besici Necati Bilgiç’e ait “Paşa” isimli 1 ton 500 kilogram ağırlığındaki simental ırkı boğa, 55 bin liraya alıcısını bekliyor.
Yozgat’ta besicilik yapan Necati Bilgiç, 2,5 yıl önce satın aldığı ve Paşa ismini verdiği simental ırkı boğayı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı. 1 ton 500 kilo ağırlığında 1.5 metre boyunda ve 2.40 metre uzunluğunda olan “Paşa” isimli kurbanlık boğa, 55 bin TL fiyatı ile alıcısını bekliyor.
Mandırasında kurbanlıklarını bayrama hazırlayan besici Necati Bilgiç, 1 ton 500 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğasına gözü gibi bakıyor. Günlük 12 kilogram yem yiyen Paşa’yı özenle besleyip büyüten Bilgiç, kurbanlık boğayı
“Beni Alan Pişman Olmaz” ve “Maşallah" yazıları ile kuşak ve duvak bağlayıp süsleterek satışa çıkarttı.

Günlük 12 kilogram yem yiyor
Paşa isimli boğaya 2.5 yıldır özenle baktıklarını söyleyen besici Bilgiç, “Bu hayvanı 2.5 senedir besliyoruz, 2.5 yaşında canlı ağırlığı 1.5 ton, karkas verimi 920 kilogram civarında. Bu hayvan günlük 1012 kilogram yem yiyor. Üzerine aylık 30 kilogram karkas ağırlık koyuyor. Kendi yememizle özel hazırladığımız yemlerle besliyoruz. Kurban Bayramına sayılı günler kaldı ve bu hayvanı satışa çıkardık 55 bin lira bir para talebimiz var. Müşterilerimizi bekliyoruz. Kesimini paketlemesini kendimiz yapıyoruz, müşterilerimize yardımcı oluyoruz” dedi.

Boyu 1.5 metre uzunluğu 2 metre 40 santim
Bir buçuk tonluk Paşa isimli boğayı araba fiyatına satacaklarını da belirten Bilgiç, “Özel yetiştirdiğimiz için bu seneki kurbanlığımız araba fiyatını buluyor. Biz bu hayvana 2.5 yıldır özenle bakıyoruz, yoncası, otu, samanı ile. O yüzden hayvanımızın ağırlığı 1.5 ton olduğu için ona göre bir talebimiz var bir otomobil fiyatına satacağız. Bir buçuk metre yüksekliği var 2 metre 40 santim uzunluğu var. İsmi Paşa, cinsi simental. Özel beslediğimiz bir hayvan bu. Bu hayvanı 7 kişi kesebilir. 1.5 tonluk Paşa’nın müşterisini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta kalaya kadın eli değdi
YEREL HABERLER Yozgat’ta kalaya kadın eli değdi