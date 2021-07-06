Bu proje Akdağmadeni’ni sokağa döktü

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde önemli projelerin başında yer alan ‘İstiklal Caddesi Düzenleme Projesi’ tamamlandı. Halkın istifadesine açılan ve gün boyu trafiğe kapatılan cadde de ilçe halkı çeşitli etkinliklerle zaman geçirdi.

Akdağmadeni’nde çalışmaların tamamlandığı ana cadde, alt yapısı ve üst yapısıyla ilçeye yakışır hale getirildi. 2 aydan bu tarafa devam eden yoğun çalışmaların tamamlandığı günde, caddeyi trafiğe kapatarak vatandaşlara yönelik etkinlik düzenleyen Akdağmadeni Belediyesi, çeşitli ikramlar yaparak vatandaşların aileleriyle birlikte güzel zaman geçirmelerini sağladı.

Kültür merkezi önünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek uzun uzun sohbet eden Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın yapmış olduğu konuşmasında şunları ifade etti: “İstiklal Caddemiz yoluyla, çevre düzenlemesiyle, ışıklandırmasıyla, engelsiz kaldırımlarıyla modern bir şehir merkezi görünümüne yapmış olduğumuz yoğun ve detaylı çalışmalar sonucunda kavuştu. 2021 Akdağmadeni’nin yılı olacak hedefiyle planladığımız projelerimizden 300 kişilik fabrika binası tamamlanarak yatırımcıya teslim edildi, Güneş Enerji Santrali Projesi, Lisanslı Atık Ayrıştırma ve Sıfır Atık Projesi, 9.ayda hizmete başlamasını planladığımız Kreş ve Gündüz Bakım Evi Projesi, Salep ve Yöresel Ürünler Paketleme Tesisi ve Atık Su Arıtma Tesisi Projesi çalışmalarında emin adımlarla ilerliyoruz. Yaz döneminde İstiklal Caddemizde vatandaşlarımız kaliteli zaman geçirecek, esnaflarımız da bu hareketlilikten olumlu şekilde etkilenecektir. Yaz sonunda Sakarya Caddemizde başlatacağımız çalışmalarla karanlık ve bakımsız olan bu caddemizi ışıl ışıl yeni düzenin simgesi olan bir mekan haline getireceğiz” dedi.

Akdağmadeni için önemli projenin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Yalçın, “2 ay boyunca gecesiyle gündüzüyle büyük bir özveriyle çalışan personellerime ve bu süreçte güzel sonuçları olacağını bildiği için sabredip anlayış gösteren değerli esnaflarımıza, meydanda bizi yalnız bırakmayan Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Adem Alıç, Saadet Partisi İlçe Başkanı Sedat Söğüt, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Murat Selvi ve teşkilat mensuplarına, Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Ömer Osman Tekin, sivil toplum temsilcileri, kurum amirleri ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşımızla ve esnafımızla bir değerlendirme yapıp bundan sonraki süreçte haftanın belirli bir günü İstiklal Caddemizi trafiğe kapatarak halkımızın ve kıymetli evlatlarımızın caddede zaman geçirmelerini sağlayacak çalışmalarımız olacaktır. Birlik beraberlik içerisinde nice güzel günlerde tekrar buluşacağız. İlçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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