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Türkiye’nin ilk milli parkı, gelin-damat ve fotoğrafçıların vazgeçilmez mekanı oldu

İHA

Türkiye’nin ilk milli parkı, gelin-damat ve fotoğrafçıların vazgeçilmez mekanı oldu

Yozgat’ta gezip görülmesi gereken yerlerin başında yer alan Türkiye’nin ilk Milli Parkı olan Çamlık Milli Parkı, gelindamat ve fotoğrafçıların gözde mekanı oldu. Coğrafi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken milli parka gelen yeni evli çiftler, anı ölümsüzleştirmek adına hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Coğrafi ve doğal güzellikleri, asırlık çam ağaçları, 200’ü aşkın endemik bitki türü, bisiklet parkurları, yürüyüş yolları, eğitim alanları, sosyal tesisleri, Fatih Tabiat Parkı ile Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık Mili Parkı, yeni evlenen çiftçilerin de vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.
Yılda yaklaşık 350 bin kişinin ziyaret ettiği Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkı, özellikle gelindamat fotoğrafçılığı yapan fotoğrafçılar için de doğal açık hava stüdyosu işlevi görüyor. Fotoğrafçılar, gelindamat çekimlerinde birçok doğal mekân sunan Çamlık Milli Parkı’nda çekim yapıyor.
Yeni evlenen çiftler özel ve mutlu günlerinde Çamlık Mili Parkı’na gelerek anı ölümsüzleştirmek adına hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Yeni evli çiftlerden damat Muhammet Raşit Arslan, “Bugün anı ölümsüzleştirmek için Yozgat Çamlık Milli Parkına geldik. Mutluyuz ve gururluyuz burada olduğumuz için. Yozgatlı evlenen yeni çiftin gelip burada anını ölümsüzleştirdiği gibi biz de burada anımız ve mutluluğumuzu sonsuzlaştırmak için fotoğraf çekiniyoruz. Manzarası, doğası harika çok temiz ve ferah bir mekan. Çok güzel ve fotoğraf içinde harika bir yer” dedi.
Gelin Zeynep Arslan ise “Bugün bizim için zaten özel bir gün. Bu anı ölümsüzleştirmek için de buradaki milli parkı seçtik. Ben buralı değilim Yozgat’a gelin geldim. Ama burayı çok seviyorum her geldiğimde de uğruyorum. Diğer genç çiftlere burayı fotoğraf çekimleri için tavsiye ediyorum. Ortamı ve coğrafi konumu çok güzel. Çok güzel bir yer normal zamanda da gezilmesi için tavsiye ederim” şeklinde konuştu.
Yozgat Milli Parkında gelin ve damatların düğün fotoğraflarını çektiklerini söyleyen fotoğrafçı Alpaslan Sungurlu da, “Yozgat çamlığımızın manzarası çok güzel. Gelin ve damatlarımızın burada düğün fotoğraflarını çekiyoruz. Anı ölümsüzleştiriyoruz, vatandaşlardan da fotoğraf çekimi için İlgi alaka çok oluyor. Her zaman gelin ve damatlar öncelikli olarak Çamlık Milli Parkına geliyor” ifadelerini kullandı.

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