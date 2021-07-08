Bileme çarkları Kurban Bayramı için dönüyor

Yozgat’ta Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bıçaklarını biletmek için bıçakların yolunu tutarken bıçak ustaları da vatandaşları bıçaklarını biletmek için son günü beklememeleri konusunda uyarıyor.

Kurban Bayramına hazırlık yapan vatandaşlar, evlerinde bulunan ve körelen bıçakları biletmek için bıçakçıların yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar kurban için yeni bıçak alırken bazı vatandaşlar ise eski bıçaklarını biletmeyi tercih etti. Vatandaşların getirdiği bıçaklar bileme makinesiyle keskinleştirilirken bıçak bileme işleminde ustalar, bıçağın yanmamasına ve iyi eğelenmesine dikkat ediyor. Vatandaşların talebine yetişebilmek için yoğun mesai harcayan bıçak ustaları, bıçak bileme işleminin işin ehline verilmesi gerektiğini de vurguladı.



Kentte, bıçak 5, nacak 10, balta ise 15 liradan bileniyor

Son güne kalmamak için bıçaklarını biletlemeye getiren Fatih Demir, “Kurban Bayramı yaklaşması hasebiyle bıçak, nacak ve keserlerimizi hayvanlarımızın eziyet çekmemesi için onları biletmeye geldim. Burada önemli olan bıçakların keskin olması, hayvanlara eziyet verilmemesi ve kalabalık olmasın diye bıçaklarımızı biletmeye geldik” dedi.

Adil Arslan ise “Bıçaklarımızı ustasına getirdik. Kurban kesiminde bize faydası olan bıçaklarımızı aldık, geldik. Ustamıza getirdik. Bundan sonrasını ustamıza bıraktık. Hayvanları keserken hayvanlara eziyet yapmamak için ve kesimden sonra etlerimizi işlerken bize kolaylık olsun diye biletiyoruz” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramına sayılı günler kala yoğunluğun arttığını belirten bıçakçı Nuri Nurdoğdu, “Kurban Bayramı geldiği için vatandaşlar bizi tercih ediyor. Doğma büyüme mesleğimiz bıçakçılık olduğu için işimizi hakkıyla yapıyoruz. Bıçak bileme işleminde suyunu kaçırmadan yakmadan bilemek lazım. Sonunda da ağzındaki çapağı güzel almak lazım. Çapak kalır ise bıçak kesmez. Bıçak bileme 5 lira, nacak bilme 10 lira, balta bileme 15 lira bu şekilde gidiyor. İşler yoğun. Kurban bıçaklarının bilenmesi hayvanın eziyet çekmemesi ve etlerin düzgün bir şekilde doğranması için vatandaş bizlere getiriyor. Biz de biliyoruz. Yalnız piyasa da Kurban Bayramıyla birlikte bıçak bileyiciler ortaya çıkıyor, Çarkı kuran herkes bıçakçı değildir, vatandaşımız bunun farkına varsın” ifadelerine yer verdi.

Bıçak ustası Soner Nurdoğdu ise, “Biz burada yıllardır bu işi yapan insanlarız. Hayvanların eziyet çekmemesi için bıçakları biliyoruz. Bıçak, satır ve nacak biliyoruz. Ben 45 yıldır devam ediyorum ve baba mesleği. Vatandaşlarımız bıçaklarının iyi bilinmesini istiyorsa dükkânlarda bu işi yapan insanlara biletsinler. Bıçak bilenirken bıçağın yanmaması, ağzının iyi alınması ve iyi bilenmesi gerekiyor” dedi.

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