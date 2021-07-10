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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İHA

Yozgat’ta tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yozgat’ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çekerek ilçesi D805 karayolunda meydana geldi. Y.K. idaresindeki 66 AAC 264 plakalı tır, ilçe merkezi girişinde bulunan kavşakta M.A. idaresindeki 60 AAE 051 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan H.M., A.A., M.A. yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince önce Çekerek Devlet Hastanesine oradan da Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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