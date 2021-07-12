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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta halı sahası olmayan mahalle kalmayacak

İHA

Yozgat’ta halı sahası olmayan mahalle kalmayacak

Yozgat’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’nın katkılarıyla Yozgat Belediyesince “15 mahalleye 15 halı saha projesi” kapsamında 10 halı saha tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.
Yozgat’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı tarafından 10 mahalleye 10 halı saha projesine Yozgat Belediyesi de 5 mahalleye 5 halı saha ekleyerek destek verdi. Çalışmalara biran önce başlayan
Yozgat Belediyesi, 10 halı sahayı tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı. En kısa sürede tamamlanacak 5 halı saha ile 27 mahallesi bulunan kentte halı saha olmayan mahalle kalmayacak. Halı saha hayalleri gerçeğe dönüşen çocuklar ise tamamlanan modern halı sahalarda futbol oynamanın heyecanını yaşıyor.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığımız bize destek oldu. 10 ayrı mahallemize 10 ayrı halı saha projesi ile yola çıktık. Ama biz bu sayıyı 15’e çıkardık. Şu anda 10 tane halı sahamızı teslim aldık ve onlar faaliyete geçti. 5 halı sahamızı da ihale ettik onların bitmesini bekliyoruz. Bu halı sahaları yaptık. Halı sahalarda oynayan çocuklarımız şen şakrak hepsi memnunlar. Biz onlara şimdi bir turnuva hazırladık. O turnuva ile birlikle tüm mahallerimizde ekiplerimizi kurduk. 7 ila 15 yaş aralığındaki tüm çocuklarımızı bünyemize kattık. Hem onları orada geleceğe hazırlıyoruz hem de orda yetişen ve istikbal vaat eden çocuklarımızı bünyemize katarak yolumuza devam ediyoruz. Böylelikle sokaklarımızdaki o kötü görüntüler ortadan kalkmış oluyor ve fiziki mekanı çok güzel yerlerde onların futbol oynamalarına vesile oluyoruz” dedi.
Proje kapsamında halı sahası olmayan mahallenin kalmayacağını belirten Köse, “Bizim 27 tane mahallemiz var. Daha öce yapılmış halı sahalar vardı.15 tane de yapınca tamamlamış oluyoruz ve şuan da halı sahası olmayan mahallemiz kalmadı. Oda bize nasip oldu” şeklinde konuştu.
Mutafoğlu Mahallesinde yapılan halı sahada futbol oynayan çocuklardan Emre Yıldız, “Bizim halı sahamız yoktu. Toz toprak arazilerde oynuyorduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Belediye Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Artık bizim de bir halı sahamız oldu ve biz de modern halı sahalarda futbol oynayabileceğiz. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Okan Tekgül ise “Halı sahamız yapıldı ve çok iyi oldu. Önceden böyle bir sahamız yoktu. Belediye Başkanlığımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederiz. Artık toz, toprak üzerinden değil modern halı sahalarda top oynayacağız” ifadelerine yer verdi.

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