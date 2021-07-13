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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölen köylülerinin fotoğraflarını iş yerinin duvarında sergiliyor

İHA

Yozgat'ta kuaförlük yapan Battal Mavili, vefat eden müşterilerinin ve köylülerinin fotoğraflarını iş yerinin duvarında sergiliyor.

Ölen köylülerinin fotoğraflarını iş yerinin duvarında sergiliyor

Yozgat’ta kuaförlük yapan Battal Mavili, vefat eden müşterilerinin ve köylülerinin fotoğraflarını iş yerinin duvarında sergiliyor.
Yozgat’ta 15 yıldır kuaförlük yapan Battal Mavili’nin (40) iş yerinde oluşturduğu fotoğraf koleksiyonu görenlerin dikkatini çekiyor. Merkeze bağlı Dayılı köyünde vefat eden müşterilerinin fotoğraflarını toplayan Mavili, biriktirdiği 150 fotoğrafı iş yerinin duvarına astı. Mavili, koleksiyonu ile müşterilerini geçmişe götürüyor ve onların anılarını tazeliyor. Duvarda asılı olan yakınlarının fotoğrafını gören vatandaşlar da hem duygulanıyorlar hem de geçmişi yad ederek dua ediyorlar.
Dükkana gelen müşteriler ise fotoğraf koleksiyonu karşısında şaşırıp koleksiyonu ilgi ile inceliyorlar.
Yaklaşık bir yıldır ölen köylülerin fotoğraflarını topladığını söyleyen kuaför Battal Mavili, “15 yıldır Yozgat’ta kuaförlük yapmaktayım, bir yılı aşkın bu fotoğrafları topladım. Bunlar benim hem müşterilerim hem de köyümde vefat eden kişiler. Yakınlarından bu fotoğrafları topladım onlar da gelip ölen yakınlarının fotoğraflarına bakıyorlar geçmişi yad ediyorlar. Bazen hüzünleniyorlar bazen de kendileri getiriyor fotoğrafları asar mısınız diye ben de kırmıyorum asıyorum” dedi.
Müşterilerinin de fotoğraf koleksiyonuna ilgi gösterdiğini belirten Mavili, “Tıraş olmaya gelen müşterilerimin de dikkatini çekiyor duvardaki fotoğraflar, onlar da çok memnun kalıyorlar. Ben her hafta bu fotoğrafların tozunu alıyorum gözüm gibi bakıyorum” şeklinde konuştu.
Tıraş olmaya gelen müşterilerden İbrahim Dinç ise, “Burada benim de annemin babamın fotoğrafı var. Buradakilerin hepsi benim köylüm, Rabbim rahmet eylesin. Tabi ki bu fotoğraflara bakıyoruz, hüzünleniyoruz geçmişi hatırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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