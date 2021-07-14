15 Temmuz ruhu fotoğraflarla sergilendi

Yozgat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında “15 Temmuz” temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Cumhuriyet Meydanında Yozgat Valiliği tarafından açılan sergide, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflar sergilendi.

Yozgat Valisi Ziya Polat’ın açılışını yaptığı sergiye şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi sonrası açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, “15 Temmuz milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu mücadelenin ve zaferin sahibi sizler gibi vatanına sahip çıkanlardır” dedi.

Vali Polat, “15 Temmuz bize şu hakikati bir kez daha göstermiştir ki, Bu millet asil bir millettir. Bu millet cesur, kahraman ve hürriyetine canı pahasına sahip çıkan bir millettir. Bu millet vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşma erdemi gösteren necip bir millettir. Bu millete hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum” şeklinde konuştu.

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