12 yıl hapisle aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12 yıl hapisle aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

DHA

12 yıl hapisle aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı


Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan Ali Kıymaz, saklandığı evde yakalandı.
Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan Ali Kıymaz'ın, Hanbaşı Mahallesi'ndeki evde saklandığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ali Kıymaz, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ali Kıymaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit YILMAZ
2021-07-15 10:21:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

27 ayrı suçtan aranan şahıs Sorgun’da yakalandı
YEREL HABERLER 27 ayrı suçtan aranan şahıs Sorgun’da yakalandı
Yozgat’ta şehitler anısına hatıra ormanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Yozgat’ta şehitler anısına hatıra ormanı oluşturuldu
15 Temmuz ruhu fotoğraflarla sergilendi
YEREL HABERLER 15 Temmuz ruhu fotoğraflarla sergilendi
İl Emniyet Müdürü Esertürk’ten sürücülere bayram uyarısı
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürü Esertürk’ten sürücülere bayram ...
Ölen köylülerinin fotoğraflarını iş yerinin duvarında sergiliyor
YEREL HABERLER Ölen köylülerinin fotoğraflarını iş yerinin duvarında ...