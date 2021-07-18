Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü (2)



KURTARILAMADI

Yozgat'ta, öğretmen eşi Aysel Yaşar'ı öldürdükten sonra aynı silahla kendisini de vuran Hacı Yaşar, tedavi gördüğü Yozgat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hacı Yaşar'ın cansız bedeni, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

AYSEL ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ

Aysel Yaşar'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yaşar için Sarıtopraklık Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yaşar'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Yaşar'ın tabutunun üzerine ise duvağı örtüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Aysel Yaşar, gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-07-18 16:42:12



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