Yozgat’ta düğün hazırlığı yaparken nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürülen Aysel Yaşar, son yolculuğuna tabutu üzerinde duvağıyla uğurlandı.

Yozgat’ta yakın zamanda nikahlandığı ve 6 gün sonra düğün yapmaya hazırlandığı nişanlısı Uzman Çavuş Hacı Yaşar (30) tarafından öldürülen Aysel Yaşar (29), son yolculuğuna duvağı ile uğurlandı. Yozgat Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alınan Yaşar'ın cenazesi, saat 15.00’de Sarıtopraklık Kabristanlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Helallik alınmasının ardından genç kadın toprağa verildi. Cenazeye Yaşar'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Nişanlısını öldürdükten sonra intihara kalkışan ve Muş’ta görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Hacı Yaşar ise Yozgat Şehir Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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