Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, bayram tatili için İstanbul'dan Sivas'a gidenlerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Bayram tatili için İstanbul'dan Sivas'a giden Ahmet Ö. (50) yönetimindeki 34 NV 5461 plakalı otomobil, Yozgat'ın kırsal Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Arife Azime Turan, hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücü Ahmet Ö. ile Rabia Ö., İbrahim Alperen Ö. ve Mustafa Emirhan Ö. de itfaiye ve sağlık görevlilerince çıkarılarak, Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-07-19 12:06:23



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