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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Polat vatandaşları aşı olmaları konusunda uyardı

İHA

Vali Polat vatandaşları aşı olmaları konusunda uyardı

Yozgat Valisi Ziya Polat il genelinde aşılanma oranının düşük olduğunu ve vakaların son günlerde artış gösterdiğine dikkat çekerek vatandaşları aşı olmaları konusunda uyardı.
Yozgat Valisi Ziya Polat, il genelinde vakaların arttığını belirterek vatandaşları aşı olmaları, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Yozgat’ta vatandaşların korona virüse karşı aşılanması ve aşıya ulaşımlarını daha da kolaylaştırmak için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanına ve terminale Covid19 Aşı Standı kuruldu. Kurulan aşı stantlarına 18 yaş üstü tüm vatandaşlar, randevu almalarına gerek olmaksızın başvuruda bulunarak anında korona virüs aşılarını yaptırıyorlar.
Konu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ziya Polat “Yozgat’ımız maalesef aşı oranlarında düşük seyrediyor bölgemizin aşı oranı en düşük illerinden biriyiz. Vaka sayıları yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Bizler tedbirlerimizi elden bırakırsak yükselecek gibi gözüküyor. Aşılanma bu işte en büyük çare, aşı olmamız gerekiyor. Aşı ekiplerimiz 7/24 sahada. Toplantılarımızı yaptık nasıl nerede bir sıkıntımız var ise tüm arkadaşlarımız tekrar sahaya inecekler. Vatandaşlarımızla bire bir görüşüp ikna etmeye çalışacaklar. Aşıya karşı bir sanki olumsuz algı var. Tüm hemşerilerimden rica ediyorum, sayılarımız yükselirse tekrar eski günlere dönmek istemediğimizi hepimiz biliyoruz” dedi.
Vali Polat, "Gurbetçi vatandaşlarımız burada, esnafımız şuan iyi durumda. Vatandaşlarımızın aşılarını olmalarını istiyorum. Maske, mesafe ve hijyen tedbirleri devam edecek. Ancak aşılamada bir sıkıntımız var, biz tekrar sahada maske denetimlerini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama aşılanma oranlarının yükselmesinde tüm hemşerilerimizden destek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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