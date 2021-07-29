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Özhaseki: “Bu resmen ırkçı bir tutumdur, faşizan bir tutumdur, bunu kınıyoruz”

İHA

Özhaseki: “Bu resmen ırkçı bir tutumdur, faşizan bir tutumdur, bunu kınıyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağı açıklamalarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı eleştirerek, “İnsan sevgisi dolu bir partide böyle bir arkadaşın çıkıp da ayrımcı bir dil konuşması gerçekten çok üzücü. Böyle bir şey olabilir mi? Bu resmen ırkçı bir tutumdur, faşizan bir tutumdur, bunu kınıyoruz” dedi.
Yozgat’a bir dizi ziyaret ve incelemeler için gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Özhaseki AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek il ve ilçe belediye başkanlarıyla Yozgat Belediyesi’nde bir araya geldi.

“Ayrımcı bir dil konuşması gerçekten çok üzücü”
Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Özhaseki, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağı açıklamalarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı eleştirdi. Özhaseki, Bolu Belediye Başkanı Özcan’ın açıklamalarının son derece üzücü bir beyanat olduğunu ifade ederek “Arkadaşımız eğer siyaseten kullanmak için atraksiyon için söylüyorsa ayıp zaten. Yok inanarak söylüyorsa bu gerçekten üzücü bir hadise. Yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi sosyalist enternasyonale girmek için uğraştı. İçinde birçok arkadaşı biliyorum o marşları dünya kardeşliği marşlarını söyleyerek büyüyen arkadaştı. İnsanlıkta hümanizmadan bahseden gerçekten gönlüde insan sevgisi dolu bir partide böyle bir arkadaşın çıkıp ta ayrımcı bir dil konuşması gerçekten çok üzücü. Nasıl bir duygudur ki insanoğluna suyu 10 misli paraya satacaksınız, neredeyse su içme diyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu resmen ırkçı bir tutumdur, faşizan bir tutumdur, bunu kınıyoruz. Dışarıda Allah’ın yarattığı bütün canlılara ve cansızlara hepimizin merhametli olması lazım” dedi.

“Mazlumlara yardımcı olmak bu necip, asil milletin birinci görevidir”
Anadolu coğrafyasının son dönemde mazlumların sığınma coğrafyası olduğunu söyleyen Özhaseki, “Bir imtihan olarak Suriye’de savaş çıkmış insanlar dağlara çıkmış çoluk çocuğunu almışlar gelmişler siz diyorsunuz ki siz diyorsunuz ki defolsunlar gelmesinler gitsinler bu nasıl vicdandır. Hiç kimse unutmasın ki üzerinde yaşadığımız bu Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır. Son yüzyıl içinde balkanlarda ne kadar daralan Boşnak, Arnavut vesaire kardeşimiz varsa Anadolu’ya gelmiş. Kafkas coğrafyasında Rus zulmünden kaçan kardeşlerimiz bu coğrafyaya gelmişledir. Doğuda güneyde kim sıkıntıya düşmüşse Anadolu coğrafyasına gelmiştir. Burada kimsenin ırkına bakmaksızın, mezhebine bakmaksınız, özel yaşamına bakmaksınız adeta birbirimizle kenetlenmişiz, akraba olmuşuz etle tırnak gibi olmuşuz. Bayrağımız dalgalanıyor hür bir şekilde yaşıyoruz. Öyle bir ortamda mazlumlara yardımcı olmak doğrusu bu necip asil milletin birinci görevidir diye düşünüyorum. Gün içerisinde onlar nihayetinde ülkelerinde huzur olduğunda buyurun o tarafa doğru hadi arkadaşlar demek belki hepimizin görevi. Ama bu zor zamanda hepimizin onlara yardımcı olması gerekir. İnsanlık bunu gerektirir” şeklinde konuştu.

“Hayvan haklarıyla ilgili konuşanlar insan haklarıyla ilgili neden konuşmazlar”
Özhaseki, “Nihayetinde hayvan haklarıyla ilgili mecliste kanun çıkarken konuşan arkadaşlar neden insan haklarıyla ilgili konuşmazlar onu da merak ediyorum. Evet bir kedinin, köpeğin hakkı var bütün canlıların hakkı var onlara şefkatle muamele edilmesi lazım, asla kötü muameleye tabi tutulmaması lazım. Yüreğimizden böyle geliyor ama insan diyoruz. Küçücük bebekler ölürken nasıl vicdansızlığı seyredebilirsiniz? Ne yapalım yani Avrupa gibi çitler çekip oraya giden insanları tekmeleyelim mi? Fransa’da bir mülteciye su verene ceza yazarım diyen belediyeler çıktı. Faşist ırkçı bir anlayış biz bunu kınıyoruz. Bir çocuk öldüğünde roman diye mezar vermeyen faşist iktidarlar oldu. Yakın zamanda oldu bunlar. Onlar gibi ülkemizden çıkıp da CHP’li bir belediyenin bunları söylemiş olması son derece üzüntü verici. Ama CHP’den genel merkezlerinden hiç değilse biraz serinletici de olsa küçük bir beyan geldi. İnşallah onlar kendi arkadaşlarına gereken dersi verirler” ifadelerini kullandı.

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