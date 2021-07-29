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AK Parti'li Özhaseki: Anadolu, son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır

DHA

AK Parti'li Özhaseki: Anadolu, son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Hiç kimse unutmasın ki üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır. Burada kimsenin ırkına, mezhebine, özel yaşamına bakmaksınız adeta birbirimizle kenetlenmişiz, akraba olmuşuz" dedi.
AK Parti'li Mehmet Özhaseki, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Yozgat'ta, Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret etti. Özhaseki, daha sonra belediye başkanlığında, partisinin ildeki belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklamada bulunan Özhaseki, kentte yaşayan yabancı uyruklulara yönelik su faturaları ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.
Özhaseki, "Son derece üzücü bir beyanattı. Nasıl bir duygudur ki insanoğluna suyu 10 misli paraya satacaksınız, neredeyse 'su içme' diyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu resmen ırkçı bir tutumdur, faşizan bir tutumdur, bunu kınıyoruz. Dışarıda Allah'ın yarattığı bütün canlılara ve cansızlara hepimizin merhametli olması lazım. Bir imtihan olarak Suriye'de savaş çıkmış, insanlar çoluk çocuğunu almışlar, gelmişler, siz diyorsunuz ki 'defolsunlar gelmesinler, gitsinler' bu nasıl vicdandır. Hiç kimse unutmasın ki üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır. Burada kimsenin ırkına, mezhebine, özel yaşamına bakmaksınız adeta birbirimizle kenetlenmişiz, akraba olmuşuz. Bayrağımız dalgalanıyor hür bir şekilde yaşıyoruz. Öyle bir ortamda mazlumlara yardımcı olmak doğrusu bu necip asil milletin birinci görevidir diye düşünüyorum" dedi.
'YARATILAN BÜTÜN CANLILARIN HAKKI VAR'
CHP'li bir belediye başkanının bunları söylemiş olmasının son derece üzücü olduğunu ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:
"Hayvan haklarıyla ilgili Mecliste kanun çıkarken konuşan arkadaşlar neden insan haklarıyla ilgili çıkıp da konuşmazlar, onu da çok merak ediyorum. Kedinin, köpeğin, yaratılan bütün canlıların hakkı var. Onların korunması lazım. Ama 'insan' diyoruz arkadaşlar. Ne yapalım yani. Avrupa gibi çitler çekip oraya giden insanları tekmeleyelim mi? CHP'li bir belediyenin bunları söylemiş olması son derece üzüntü verici. Ama CHP'den hiç değilse biraz serinletici de olsa küçük bir beyan geldi. İnşallah onlar kendi arkadaşlarına gereken dersi verirler."DHA-Politika Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-07-29 15:28:02

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