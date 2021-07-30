Yozgat’ta "Aşı Olmayan Kalmasın" kampanyası başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta "Aşı Olmayan Kalmasın" kampanyası başlatıldı

İHA

Yozgat’ta "Aşı Olmayan Kalmasın" kampanyası başlatıldı

Yozgat Valisi Ziya Polat, kentte başlatılan "Aşı Olmayan Kalmasın" kampanyası ile vatandaşlara aşı olma noktasında hassasiyet göstermeleri için çağrıda bulundu
Yozgat Valiliği tarafından 'Yiğitler Şehri' Yozgat’ta "Aşı Olmayan Kalmasın" kampanyası başlatıldı. Cumhuriyet meydanında düzenlenen kampanyaya, Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat burada yaptığı açıklamada, “Yiğitler şehri Yozgat’ta aşılama oranlarındaki düşüşlerden dolayı birkaç gündür hemşehrilerimiz yaptığımız uyarıları dikkate aldı. Son iki gündür aşılanma sayımız 6 bin civarında bir gün önceki günde 7 bin oldu ama yeterli mi değil. Şu an Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı rakamda yüzde 58 civarındayız. En büyük çarenin aşıda olduğunu biliyoruz aşı olmazsak bu hastalıktan kurtulma imkanımız olmadığını en azından Covid geçirirken aşılı insanların hastanedeki durumu ile aşı olmayanların durumunu birebir görmüş insanlarız kendi ailemden de biliyorum. Annem ve babam da covid oldu ancak aşı oldukları için ayakta atlattılar ama aşı olmadan bu hastalığa yakalanırsak onun için hemşehrilerimden tekrar rica ediyorum. Bütün ekibimiz hazır 46 ekibimiz şu an il genelinde aşılama ile ilgili çalışıyorlar çağırsınlar bizler ayaklarına kadar gideriz. Yeter ki aşı olma niyeti olsun biz evlere kadar gideriz bütün hemşehrilerimizin aşılarını yaparız. Çare aşıda diyoruz tekrar tüm hemşehrilerimizden yiğitler şehri Yozgat’ın değerli insanlarından bu konuda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Günlük bizler 20 bin aşı yapabiliyoruz şu an aşımız da var hiçbir sıkıntımız yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Özhaseki: Anadolu, son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki: Anadolu, son dönem mazlumların ...
Özhaseki: “Bu resmen ırkçı bir tutumdur, faşizan bir tutumdur, bunu kınıyoruz”
YEREL HABERLER Özhaseki: “Bu resmen ırkçı bir tutumdur, faşizan bir ...
Koleksiyonunda 80 takımın atkısı var
YEREL HABERLER Koleksiyonunda 80 takımın atkısı var
Lavanta çiftçinin alternatif ürünü oldu
YEREL HABERLER Lavanta çiftçinin alternatif ürünü oldu