Makina parkı güçleniyor

Yozgat'ta maliyeti 8 milyon lira olan araçlar, makina parkında yerlerini aldı.

Yozgat Belediyesi makina parkını güçlendirmeye devam ediyor. Toplam maliyeti 8 milyon lirayı bulan araçlar, şehre daha kaliteli hizmet vermek için makina parkında yerini aldı. Belediye Başkanı Celal Köse konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimize daha kaliteli hizmet vermek için, makina parkımızı güçlendirmeye, ve yeni araçlar kazandırmaya devam ediyoruz. Daha önce teslim aldığımız, Asfalt Serici Finişer, Asfalt Silindiri, Asfalt Yama Silindiri, Kazıyıcı, 2 adet 13+1 buçuk metreküp Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu, 1 adet Yol Süpürme aracımızın ardından 2 adet Karla Mücadelede de kullanılabilen Hafriyat Kamyonumuzu teslim alarak hizmete başladık. Toplam maliyeti 8 milyon lirayı bulan araçlarımız, Yozgat’ımız için sahada! Hayırlı olsun” dedi.

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