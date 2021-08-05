Akdağmadeni Belediyesi yangın bölgelerine yardım kampanyası başlattı

Akdağmadeni Belediyesi tarafından yangın bölgelerinde evleri zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım kampanyası başlatıldı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamasında “Ülkemizin birçok noktasında devam eden büyük yangınların bir kısmı kahraman ekiplerimiz ve fedakar vatandaşlarımızın gayretiyle kontrol altına alınmış olup bir kısmı da devam etmektedir. Yangın bölgelerinde evlerini kaybeden, bu zor süreçte büyük sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımızın yanında olmak bizlerin en asli görevidir. Ülkemizde yaşanan her sıkıntıda Akdağmadeni halkı yardımseverliğini göstermiştir. Zaman birlik olup yaraları sarma zamanıdır. Akdağmadeni Belediyesi olarak yangından etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıyoruz. İrtibatlarımız sonucunda özellikle ihtiyacı hissedilen kullanılmamış ev eşyaları, yemek takımları, beyaz eşya, halı, kilim, battaniye, yorgan, yastık vb. yardım malzemeleri kabul edilecektir. Gönlü bol Akdağmadeni halkı her zaman olduğu gibi gereğini yapacak ve yangından etkilenen vatandaşlarımızı bir nebzede olsun rahatlatacak yardım kampanyasına destek verecektir” dedi.

Yardıma destek verecek ilçe halkına teşekkür eden Başkan Yalçın, yardımların belediye meydanında kurulan toplama noktasına bırakılabileceği gibi belediye ekipleri ile de irtibata geçilerek yardımların yapılabileceğini söyledi.

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