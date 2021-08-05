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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sorgun Belediyespor’da toplu imza töreni

İHA

Sorgun Belediyespor’da toplu imza töreni

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor’da yeni transfer edilen oyuncular için toplu imza töreni düzenlendi.
Sorgun Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenen imza töreni öncesi yeni transferler tek tek kendilerini ve geldikleri takımları tanıttılar. Törende konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Belediyespor Voleybol Takımı'nın yen sezon çalışmalarına başladığını ve 20212022 sezonunda daha başarılı olacaklarına inandığını söyledi.
3 yıldır AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele ettiklerini, amaçlarının bu ligin köklü bir takımı haline gelmek olduğunu ifade eden Ekinci “Bu sezon yeni bir takım kurduk. Şu anda Ukraynalı Tymofii Poluina hariç, tüm transferlerimiz burada. Poluina ülkesinin milli takımında görev yapıyor. CEV Avrupa Kupası maçları sonrası aramıza katılacak. Transferleri hocamız ve Kulüp Başkanımız birlikte yaptılar. İnce eleyip, sık dokuyarak yaptığımız transferlerimizin bir an önce takımla bütünleşip, iyi bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.
Yapılan açıklamanın ardından yeni transferlerden Antrenör Bahadır Aksoy, Yardımcı Antrenör: Hakan Öztüre, Kondisyoner Cem Apaydın. Fizyoterapist Barış Keçeci, İstatistik antrenörü Doğukan Yurdakul ile voleybolcular Furkan Gök, Orçun Ergün, David Wieczorek (USA), Melih Özdemir, Erenhan Can, Roman Danilov (Rus), Ahmet Emre Çetinkaya, Hakan Polat, Ali Onur Edis, Murathan Kısal, Ege Can Avcıl, Deniz İvgen, Onur Altınkaya kendilerini Sorgun Belediyesporlu yapan sözleşmelere imza attılar.

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