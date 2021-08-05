Çekerek’te aşı çadırı kuruldu

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Yozgat’ın Çekerek ilçesinde korona virüs (Kovid19) aşılama kapsamında aşı çadırı kuruldu.

Kovid19 aşı uygulamasını yaygınlaştırmak ve sırası gelen vatandaşlara hızlı hizmet ulaştırmak amacıyla Çekerek Kaymakamlık bahçesinde kurulan aşı çadırında vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği aşı çadırı önünde yoğunluk oluştu.

Aşı vurulmak için çadıra gelen Halit Çekerek, “3. aşımızı vuruluyoruz, devletimiz, milletimiz sağolsun aşılarımızı zamanında vuruluyoruz. Rabbim onların eksikliğini hissettirmesin. İnşallah biran önce virüs illetinden kurtuluruz” dedi.

Necati Badem de “İlk aşımı vuruldum, herkesin de aşılanmasını istiyorum. Aşılanma olmadan bu virüsten kurtulamayacağız. Tez zamanda virüsten kurtulup normal hayatımıza dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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