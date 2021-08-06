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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

DHA

Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) YOZGAT'ta 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 22.00 sularında Çalatlı Köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas-Yozgat istikametinde ulaşımın yol çalışması nedeniyle iki yönlü verildiği yolda Yiğit C. yönetimindeki 40 NB 190 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek önce Ramazan B. yönetimindeki 40 BB 604 plakalı otomobile çarptı. Yiğit C.'nin yönetimindeki otomobil, daha sonra çarpmanın etkisiyle Orhan M.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil ile İsa S. yönetimindeki 66 DU 013 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Yiğit C. ile diğer otomobillerde bulunan 6 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-08-06 01:47:10

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