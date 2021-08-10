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Yozgat Bozok Üniversitesi 18 Ekim’de yüz yüze eğitim-öğretime başlayacak

İHA

Yozgat Bozok Üniversitesi 18 Ekim’de yüz yüze eğitim-öğretime başlayacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 18 Ekim’de 20212022 yılı yeni eğitimöğretim döneminin yüz yüze başlayacağını söyledi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, rektörlük binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Karadağ, 20212022 akademik yılında üniversiteye 5 bin 900 yeni öğrenci gelmesini beklediklerini söyledi. Üniversitenin şuan 20 bine yakın öğrencisinin bulunduğunu belirten Karadağ, "Yeni açılan bölümlerimizle birlikte bu yıl 5 bin 900 öğrencinin gelmesini bekliyoruz. Bu sayıyla birlikte öğrenci sayımızı 25 bine çıkaracağız. Bunun dışında 600 civarında uluslararası öğrencimiz var. İnşallah uluslararası öğrenci sayımızı da 2022 yılı itibariyle 2 bin 500'e yükselterek, genel öğrenci sayımızı 27 binlere çıkarmak arzusundayız." dedi.
Sağlığın her alanına hitap eden bir üniversite konumunda olduklarını da dile getiren Rektör Karadağ, bu yıl diş hekimliği fakültesine de öğrenci alacaklarını söyledi. Rektör Karadağ, “Diş hekimliği fakültemize bu yıl 40 öğrenci kontenjanı verildi. Öğrencilerimizin gelmesiyle fakültemiz eğitim öğretime başlayacak. Diş hekimliği fakültesi ilimiz için çok önemli bir fakültedir. Bu fakültemiz yeni açıldığı için bazı eksiklerimiz bulunmaktadır. Özellikle diş ünitlerine ihtiyacımız var. Bu konuda hayırsever iş insanlarımızdan, belediyelerimizden destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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