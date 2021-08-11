Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekcioğlu görevine başladı

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Yozgat'ın Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yardımcı Yüzbaşı Alper Ekmekcioğlu, Sorgun’daki görevine başladı.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Jandarma Üsteğmen Serdar Okçu’nun Hakkari Şemdinli İlçesine atanması nedeniyle Okçu’dan boşalan İlçe Jandarma Komutanlığına Van Erciş İlçe Jandarma Komutanlığından Jandarma Yüzbaşı Alper Ekmekcioğlu atandı. Görevine başlayan Ekmekcioğlu, Sorgun'u beklediğinden daha büyük bir ilçe bulduğunu belirterek “Sorgun'a ilk kez geliyorum. Ancak gördüğüm kadar Yozgat'ın en büyük ilçesi aynı zamanda potansiyeli oldukça yüksek. Köy ve kasaba sayısı oldukça fazla. Geniş bir çalışma alanımız bulunuyor. Sorgun halkına hizmet için buradayım” dedi.

Ekmekcioğlu sırasıyla 20112013 yılları arasında Hakkari Çukurca’da, 20132018 yılları arasında Ankara’da, 20182021 yılları arasında Van Erciş’de görev yaptı. Ekmekcioğlu’nun evli olduğunu öğrenildi.

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