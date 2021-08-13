Akdağmadeni’nden yüreklere su serpen kampanya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdağmadeni’nden yüreklere su serpen kampanya

İHA

Akdağmadeni’nden yüreklere su serpen kampanya

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından başlatılan “Yangın Bölgelerine Destek Kampanyası” sonucu toplanan malzemeleri taşıyan tır, Antalya’ya doğru yola çıktı.
Antalya’da günlerdir süren orman yangınlarında mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Akdağmadeni Belediyesinin yardım tırı yola çıktı. Bir hafta süren yardım kampanyası sonunda toplanan özellikle kullanılmamış beyaz eşya, mobilya ve mutfak malzemeleri yangın bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılacak.
İlçe halkı olarak yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “İklim değişikliği son dönemlerin can sıkmaya başladı. Bir taraftan sel felaketleri bir yandan da yangın felaketleri mustarip olduğumuz konular. Bizim ülkemizde de yüzlerce insanımız mağdur oldu, binlerce hektar alanımız yandı. Milyonlarca canlımız ne yazık ki yok oldu. Biz de Akdağmadeni halkı olarak bu sıkıntıları birlikte atlatalım ve yüreklere su serpelim diye yardım kampanyasına iştirak ettik. Bir tırımızı beyaz eşya, mobilya ve mutfak eşyası olmak üzere hazırladık. Tamamen hiç kullanılmamış malzemelerden temin ettik. Yangın bölgelerine ulaşması için yola çıkardık. Tabiki sıkıntıları ortadan kaldırmayacak ama yüreklere su serpmek ve mağduriyeti az da olsa gidermek için Akdağmadeni halkı ve belediye başkanlığı olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta 20 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yozgat’ta 20 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi ...
Beldede bulunan müzede çeşitli dönemlere ait 200 eser sergileniyor
YEREL HABERLER Beldede bulunan müzede çeşitli dönemlere ait 200 eser ...
Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekcioğlu görevine başladı
YEREL HABERLER Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.