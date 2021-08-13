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Yozgat’ta vaka sayıları yüz bin kişi de 207.51’e yükseldi

İHA

Yozgat’ta vaka sayıları yüz bin kişi de 207.51’e yükseldi

Yozgat’ta vaka sayılarının geçen haftaya oranla artış göstererek yüz bin kişide 207.51’e yükseldiğini hatırlatan Vali Ziya Polat, vatandaşları aşı olmaları konusunda uyardı. Vali Polat, günlük ortalama 7 bin aşının yapıldığını söyledi.
İl Pandemi Kurul Toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Polat, son zamanlarda ildeki vaka sayılarının arttığını söyleyerek, vatandaşları aşılarını olmaya ve maske, mesafe, temizlik kurallarına hassasiyetle uymaya davet etti.
“Vaka sayıları arttı”
Yozgat'ta vaka sayılarının geçen haftaya oranla yükseldiğini söyleyen Vali Polat, “Vaka sayılarının yükselmesiyle beraber aşı oranlarımız biraz düşük kaldı. Sağlık ekiplerimiz sahada aşılama oranlarını yükseltmeye çalışıyor.
Vatandaşlarımızdan çarenin aşıda olduğunun farkına varmasını istiyoruz. Aşı olmaları konusunda desteklerini bekliyoruz. Ekibimiz 7/24 sahada aşılama çalışmasını yapıyor. Köylere gidiyorlar. Ekiplerimiz sadece beklemek değil vatandaşımızın ayağına kadar gidiyoruz. Özellikle gençlerimizden beklentimiz aşı olmalarını hatta 3. doz aşılarını olmalarını istiyoruz. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 90'nın üzerindekini aşı olmayan insanlar oluşturuyor. Bu da aşının virüse karşı ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Vatandaşımızdan aşı konusunda hassasiyet bekliyoruz. Aşının yanı sıra temel prensibimiz maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerekiyor. Emniyetimiz, jandarmamız, kamu, kurum ve kuruluşlarımız denetimlerine devam ediyor” dedi.
“Maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat edelim”
Maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Vali Polat, “Ağustos ayında Yozgat'ın nüfusu arttı, bayram yoğunluğu yaşadık, sayıların artışında bunun etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle maske mesafe ve temizlik konusunda vatandaşımızdan hassasiyet bekliyoruz. Cenaze merasimlerinde tedbirlere uyarak cenazeyi kaldırılmasını istiyoruz. Esnaf kardeşimiz kapanmamak için gerekli tedbirleri alıyorlar ve almalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.
“Virüs belasından aşı ile kurtulacağız”
Günlük ortalama 7 bin aşı yapıldığını da belirten Vali Polat, “Şuan 50'ye yakın aşı ekibimiz aşılama çalışmalarını sürdürüyor, günlük ortalama 7 bin aşı yapılıyor ancak yeterli değil, aşı oranlarını yükseltmeyi ve tedbirleri uygulamamız lazım. Vatandaşlarımızın Covid 19 kurallarına uymalarını istiyorum. Umarım virüs belasından aşı oranlarımızı yükselterek aşacağımızı düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.
Eylül ayında okulları yüz yüze eğitime açmak istediklerini de dile getiren Vali Polat, öğretmen ve velileri aşılarını yaptırmaları konusunda uyardı.

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