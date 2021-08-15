Yozgat'tan Kastamonu’ya araç ve personel desteği

Yozgat’tan sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen Kastamonu’ya iş makineleri ve personel gönderildi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kastamonu’da meydana gelen selin ardından bölgedeki çalışmalara katkı sağlayabilmek adına 1 tır, 1 JCB Kepçe, 1 JCB paletli kepçe, 1 kamyon, 2 adet 4x4 arazi aracı ve 6 personel gönderildiğini söyledi.

Afette hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Köse, yaraların sarılması için bundan sonraki süreçte her türlü katkıya hazır olduklarını dile getirdi. Sel felaketinden en fazla etkilenen yerin Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi olduğunu da hatırlatan Köse, “Yozgat olarak Bozkurt ilçesinde yaşayan kardeşlerimizin yanındayız. Bu doğrultu da yaralarımızı bir nebze olsun sarmak için iş makinelerimizi yapılan çalışmalara seferber ettik. Bundan sonraki süreçte de belediye olarak her türlü desteğe hazırız ve devam edeceğiz. En kısa sürede yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

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