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Yozgat’ta yetiştirilen fidanlar yanan ormanlara umut olacak

İHA

Yozgat’ta yetiştirilen fidanlar yanan ormanlara umut olacak

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yılda üretilen 4 milyon fidan, orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için umut olacak.
Yukarıculhalı köyünde 1990 yılında 30 hektar alanda kurulan ve yılda 4 milyon fidanın yetiştirildiği Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliğinde fidanlar bir bebek hassasiyetiyle yetiştiriliyor. Tesiste çalışan çok sayıda kadın, fidanların ekiminden çapalanmasına, yabancı otların temizlenmesinden sulamasına kadar birçok bakımı büyük bir titizlikle sürdürüyor.
20’ye yakın fidan çeşidinin bulunduğu tesiste 20 kadın işçi çalışırken bu sayı zaman zaman 50’ye kadar çıkıyor. Günlük yevmiye ile çalışan kadınlar, ev ekonomilerine de katkıda bulunuyor. İşletmede üretilen milyonlarca fidan, birçok bölgeye gönderilirken ülkenin de yeşillenmesine katkı sağlıyor. İlçede bin bir emekle yetiştirilen fidanlar, yanan ormanların tekrardan yeşillendirilmesi için de umut oluyor.

“Ürettiğimiz fidanlar çocuklarımıza nefes olacak”
Tesiste çalışan işçilerden Ayşe Biçer eşiyle birlikte 4 yıldır fidan ürettiğini söyleyerek, “Burada fidan üretiyoruz. İlk başta dağlardan tohum toplanıyor. Burada tohumu hazırlıyoruz. Sonra da toprakla birleşiyor. Ürettiğimiz fidanları ormanlara gönderiyoruz. Fidanların bakımını yapıyoruz, otunu alıyoruz, çapasını, sulamasını yapıyoruz, üretim yapıyoruz burada. Birçok insan geçimini fidan üretiminden sağlıyor, aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. İnşallah burada yetiştirdiğimiz fidanlar yarın çocuklarımıza nefes olacak, ormanlarımız yeşil olacak” dedi.
Fidan üretiminde çalışan işçi Kadriye Doğan ise, “Biz burada fidan üretiyoruz, fidanların bakımını yapıyoruz, çapasını yapıyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. İnşallah burada ürettiğimiz fidanlarımız Türkiye genelinde kullanılacak. Büyüyecek ağaç olacak. Yangın bölgelerine göndereceğiz” şeklinde konuştu.

“Fidanlarımıza bebek hassasiyetiyle bakıyoruz”
Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefi Kübra Ilgaz da, tesiste yıllık 4 milyona yakın fidan üretildiğini söyleyerek “Repikajlı, çıplak köklü, tüplü fidanlarımız var. Bu fidanlarımızı işletmemiz aracılığıyla ağaçlandırma sahalarımıza gönderiyoruz. Bu ürettiğimiz fidanlarımızdan hemen hemen 20’ye yakın çeşidimiz bulunmaktadır. Bu fidanlarımızı belediyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlara gönderiyoruz. Gönderdiğimiz fidanlarla amacımız alanımızı daha da yeşillendirmek ve iklimimize katkıda bulunmak. Aynı zamanda köy halkımıza istihdam sağlıyoruz. Şu an 20 bayan çalışıyor ama dönemsel olarak bu sayı 50’ye kadar çıkmakta. Köy halkımız bu sayede geçimlerini sağlıyor” ifadelerine yer verdi.
Fidanları bebek hassasiyetiyle yetiştirdiklerini de belirten Ilgaz, “Fidanlarımıza en hassas şekilde bakıyoruz. Çünkü burada bizim fidan kayıplarımız diğer alanlarda da kayıplara neden olacaktır, o yüzden fidanlarımıza bir bebek gibi bakıyoruz. İnşallah bu ürettiğimiz fidanlar yanan ormanlık alanlarımıza bir umut olacak. Yeşil alan olacak, yanan ormanlarımızı tekrar eski haline döndüreceğiz” dedi.

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