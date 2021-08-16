Boğazlıyan Belediyesi’nden kampanya

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Yozgat’ın Boğazlıyan Belediyesi Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar yaptığı açıklamada, "Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir an önce sarmak ve ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla destek seferberliği başlatıyoruz. Yardımlarınızı Kongre ve Kültür Merkezimize teslim edebilirsiniz. Bu zor günleri birlikte ve dayanışma içinde atlatacağız.” ifadelerini kullandı.

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