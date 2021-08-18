Arkadaşının başından vurduğu İkra Nur toprağa verildi

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde arkadaşı Berat A. (17) tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen İkra Nur Türksoy'un (16) cenazesi, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesinde toprağa verildi.

İncesu ilçesinde önceki gece eğlenmek için arkadaşlarının evine giden Berat A. ile İkra Nur Türksoy arasında tartışma çıktı. Ardından Berat A., evde bulunan pompalı tüfekle Türksoy'u başından vurdu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İkra Nur Türksoy´un yaşamını yitirdiği belirlendi. Türksoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Berat A. ile ev sahibi Osman Ç. gözaltına alındı.

İkra Nur Türksoy'un cenazesi, bugün otopsi işlemlerinin ardından memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesine getirildi. Türksoy, öğle namazı sonrası Yamaçlı Yeni Cami önünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat / Boğazliyan Harun GÖKÇEOĞLU

2021-08-18 14:48:16



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