Engelli milli yüzücünün hedefi Avrupa şampiyonluğu

Yozgat’ta 13 yaşında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden 30 yaşındaki milli yüzücü Rahmi Ersoy, Avrupa ve Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda yarışmak için çalışmalarını sürdürüyor.

2017 yılında tanıştığı yüzme sporunda kendini geliştirerek katıldığı birçok turnuvada başarı elde eden Rahmi Ersoy, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yarı olimpik havuzda antrenörleri İlker Sefa Onuş ve Hanifi Yıkılmaz ile haftanın 6 günü antrenmanlarına devam ediyor. Azmi ve başarısı ile çevresine örnek olan Ersoy, milli takım seçmelerine katılarak uluslararası platformda ülkeyi başarı ile temsil etmek istiyor.

Yüzme sporunu çok sevdiğini söyleyen Ersoy, 2017 yılında Yozgat’ta yarı olimpik havuzun açılmasıyla bu spora başladığını dile getirdi. 2004 yılında okul gezisi kazasında sağ kolunu kaybettiğini belirten Ersoy, "Yüzmeye ilgim vardı. 2017 yılında Yozgat’ta havuz açılmasıyla birlikte yüzme sporuna başladım. Bu arada Türkiye şampiyonlarında yüzme deneyimlerimiz oldu. Hiçbir şekilde yüzmeyi bırakmadım. Haftanın 6 günü burada antrenman yapıyorum. Isparta’da düzenlenen yarışmada Avrupa barajını geçtim. Kendi stilim olan 100 metre kelebekte Belarus’ta ülkemi temsil ettim. Orada da iyi dereceler aldım. Gaziantep’teki Türkiye Şampiyonası'nda iki stilde altın, dört stilde bronz madalya ile döndüm. İstanbul’daki kıtalararası yüzme yarışına katıldım. Asya'dan Avrupa’ya geçmek duygusunu tattım. Orada da yarışı başarılı bir şekilde tamamladım. Kıtalararası yüzücü unvanını aldım. Önümüzde milli takım seçmeleri var. Öncelikli olarak oradaki barajı olimpiyat barajını geçmek istiyorum. Olimpiyatlar da büyük Avrupa oyunlarında yarışmak istiyorum" dedi.

Engellilere de seslenen Ersoy, "İlimizde bulunan engelli kardeşlerimde evde beklemesinler, durmasınlar, hayata küsmesinler. Bir spor branşı seçerek başlasınlar spor yapsınlar. Ben burada her türlü destek ve yardımı sunabilirim. Engelli kardeşlerim kendilerini kapatmasınlar burada yüzme ve diğer branşlarla hayatlarını daha keyifli bir şekilde devam ettirebilirler" şeklinde konuştu.



İlker Sefa Onuş: "Rahmi, istenilince her şeyin başarılabileceğini göstermiştir"

Yüzme Antrenörü İlker Sefa Onuş ise, "Rahmi Ersoy, 2017 yılından itibaren Gençlik Sporumuzun aktif sporcusudur. 2017 yılından bu zamana kadar çeşitli yarışlara katılıp üstün başarılar elde etmiştir. Türkiye şampiyonasında birincilikleri vardır. Bedensel engelli yüzme yarışlarının daimi elemanıdır. Rahmi azmi ve yeteneği ile kendinden küçük sporculara örnek bir yarışmacı ve sporcudur. Rahmi Ersoy istenilince her şeyin başarılabileceğini hem engelli hem de engelsiz vatandaşlara göstermiştir. Hayattan kopmayarak o engelin üstüne giderek başarı elde etmiştir. Burada hem taktik hem mental hem beslenmesi olsun hem kondisyon Rahmi ile beraber bir süreç içerisindeyiz. Haftanın 6 günü antrenmanlarla Rahmi’yi bundan sonraki yarışmalara hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

