Yozgat’ta 30 Ağustos Zafer bayramı kutlandı

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Düzenlenen çelenk sunma törenine Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Keven, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, siyasi parti temsilcileri, askeri personel, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Tören daha sonra Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasından sonra Vali Polat ile Belediye Başkanı Köse, protokol ve vatandaşların bayramını kutladı. Jandarma Teğmen Alper Kon, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okumasından sonra tören, askerlerin geçişiyle sonar erdi.

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