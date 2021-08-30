Yerköy’de Randevusuz Aşı Noktası Kuruldu

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Yozgat’ın Yerköy İlçesinde Yeni tip Coronavirüs (Covid19 ) salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kazandı.

Çalışmalar kapsamında Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonunda Yerköy Doktor Sadık Ahmet parkı yanında Covid 19 Mobil Aşı noktası oluşturuldu.

Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan aşı noktasında, sırası gelen herkes randevu almadan tercih ettikleri Covid19 aşısını yaptırabiliyor. Yerköy Doktor Sadık Ahmet parkı yanında bütün vatandaşlara aşı yapmak ve aşı hakkında bilgilendirmelerde bulunmak amacıyla Covid19 mobil aşı standı ilgi görmeye başladı.

Aşı uygulama noktasını ziyaret eden Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Vatandaşlarımız günlük hayatlarından eksik kalmadan aşılarını rahatlıkla yaptırabilecek. Amacımız aşıyla toplumsal bağışıklığı sağlamak." İfadelerini kullandı.

Aşı yaptıran bir vatandaştan da uygulamadan dolayı memnun olduğunu söyledi.

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