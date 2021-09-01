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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta 10 bin 813 öğrenci uyum eğitimine başladı

İHA

Yozgat’ta 10 bin 813 öğrenci uyum eğitimine başladı

Yozgat’ta okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum süreci eğitimi başladı. Öğrenim görecekleri okullara aileleriyle birlikte gelen öğrenciler okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Korona virüs salgını nedeniyle geçen eğitim öğretim döneminde zaman zaman kapanan okullar, yüz yüze eğitim için kapılarını açtı. Yozgat’ta da 10 bin 813 okul öncesi ve birinci sınıf öğrencisi bugün itibariyle uyum eğitimine başladı. Öğrenciler velileriyle öğrenim görecekleri okula gelirken bazı öğrenciler de velileriyle okul bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Çocukları kadar kendilerinin de heyecanlı olduğunu söyleyen velilerden Murat Coşgun, “Uzun bir pandemi süreci oldu, ülkemiz zor bir zamandan geçti. Bizleri ve çocukları çok yordu. İnşallah eğitim süreci kesintiye uğramadan devam eder. Çocuklarımız bugün okula başladılar, bizi çok mutlu ettiler, duygulandırdılar. Buralardan inşallah bütün çocuklarımızın üniversiteye de gitmesini nasip etsin. Eğitim öğretim yılı bütün çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.
Velilerden Burak Öngel ise “Çocuklarımız kadar bizler de heyecanlıyız. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. Artık çocuklarımız evde çok sıkılmıştı. İnşallah vaka sayılarımızın hızla azaldığı bir dönem olur ve sağlıklı sıhhatli bir eğitim öğretim dönemi geçiririz. Biz de onlar kadar heyecanlıyız ve mutluyuz” şeklinde konuştu.

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