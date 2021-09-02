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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta esnaf iş yerinde aşılandı

İHA

Yozgat’ta esnaf iş yerinde aşılandı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, korona virüs aşı sırası geldiği halde aşılarını yaptırmayan esnafı iş yerinde ziyaret etti. Sağlık ekipleri korona virüsle mücadelede aşının önemini anlatıp esnafın aşı olmasını sağladı.
Yozgat’ta korona virüs ile mücadele kapsamında görev alan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aşı olmak istemeyen esnafa yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Lise ve Sarraflar Caddesinde esnafları ziyaret eden sağlık ekipleri, korona virüse karşı aşının etkisini anlatarak esnafın ikna olup aşı olmalarını sağladı.
İlk defa aşı olan esnaf Hüseyin Kahraman, “Bu zamana kadar sağlık sorunum olmadığı için aşı olmayı düşünmemiştim. Sağlık ekipleri geldi aşı olmamızı söylediler biz de onlara uyduk aşımızı olduk” dedi. İkinci doz aşısını olduğunu söyleyen esnaf Cemal Çiftçi ise “Sağlık ekipleri esnafları geziyordu, ben birinci aşımı oldum, ikinci aşımı olmadığımı söyledim. Onlarda ikinci aşımı yaptılar. Şu anda bütün esnaf arkadaşlarımızı geziyorlar, aşı olmayanların aşılarını yapıyorlar. Herkes aşısını olsun” şeklinde konuştu.
Esnaf Mehmet Yaman da “Şu ana kadar aşıya ihtiyaç duymadım bir de kendimi sağlık açısından korunuyor sanıyordum. Ama artık herkes vurulmak zorunda kaldığı için ve çocuğum okula başladığı için aşı yaptırdım” ifadelerine yer verdi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ise Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre Yozgat’ta aşılama oranının yüzde 70.6 ile sarı konumda olduğunu söyleyerek “Amacımız aşı oranını yüzde yüze ulaştırmak. İlk etapta ’mavi’ renge ulaşmak istiyoruz. İl merkezi ve tüm ilçelerimizde hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, sabit ekiplerimizin yanında mobil ekiplerimizle de ihtiyacı olan vatandaşlarımıza evinde iş yerinde ve köylerde aşıları yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca vatandaşımızı bilgilendirmek için ve aşı olmayanların neden aşı olmadıklarını anlayıp onları aşı olmalarının gereğini anlatmak için arayıp görüşüyoruz aşı olmaları gerektiğini söylüyoruz. Aşı olmak istiyorlarsa kuruluşlarımıza davet ediyoruz. Gelemeyen olursa gidip yerinde aşısını yapıyoruz" dedi.

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