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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okula giden öğretmenler kaza yaptı: 2 yaralı

İHA

Okula giden öğretmenler kaza yaptı: 2 yaralı

Yzgat'ın Sorgun ilçesinde içerisinde göreve giden öğretmenlerin bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 öğretmen yaralandı.
Kaza bugün sabah saat 08.00 sıralarında Sorgun’a bağlı Duralidayılı Köyü yakınlarında meydana geldi. Doğanlı Şehit Şuayp Çalışkan ilk/orta okulunda görevli öğretmen Ayşe Yıldırım yönetimindeki 06 CKS 568 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Duralidayılı köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ayşe Yıldırım ve aynı otomobil içerisinde bulunan öğretmen Zülfiye Zehra Yeşiloğlu yaralandı.
Kazayı gören köylülerin 112 Acil Servise haber vermelerinin ardından olay yerine gelen ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan öğretmenler burada tedavi altına alındılar. Öğretmenlerden Zülfiye Zehra Yeşiloğlu’nın 15 haftalık hamile olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza yerine ardından da Hastaneye giden Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okulların açıldığı ilk günde böyle bir kazanın yaşanmasından dolayı çok üzgün olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

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