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Devlet desteği ile üretilen ayçiçeği çiftçiye kazanç sağlarken, bozkırı da sarıya boyadı

İHA

Devlet desteği ile üretilen ayçiçeği çiftçiye kazanç sağlarken, bozkırı da sarıya boyadı

Yozgat’ta son 2 yılda çiftçiye sağlanan devlet desteğiyle üretildiği alan yüzde 30 artan ayçiçeği hem üreticiye kazanç sağlıyor hem de tarlaları sarıya boyayan görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan ve ekilebilir arazi olarak 5. sırada yer alan Yozgat’ta devlet desteğiyle bitkisel ürün çeşitliliğinde artış yaşanıyor. Son iki yılda üretim alanı en fazla artan ürünlerin başında gelen ayçiçeğinin hasadı da başladı. Ayçiçeği, eylül ayı başında çiftçiler tarafından hasat ediliyor. Hasadın ardından kurutulan ve hazır hale gelen ayçiçeği işletmecilere yağlık ve çerezlik olmak üzere satılıyor.
Tarlaları sarıya boyayan görüntüsüyle dikkat çeken ayçiçeği, görsel şölen sunarken kimi vatandaşlar da sarının farklı tonlarına bürünen ayçiçeği tarlalarında hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Bin dönüm alana ayçiçeği ektiğini söyleyen üretici Nevzat Akyol, “Yozgat’ta kuraklık ciddi oranda etkili oldu. Nohut ektik, ekin ektik kuraklık nedeniyle olmadı. Biz de yağlık ayçiçeği ektik. Kıraç şartlarda da ekilebildiği için iki senedir ekiyoruz. Önceden 10 yıldır çerezlik çekirdek ekiyorduk. Ayçiçek yağı fiyatları yüksek olduğu için bunu denedik. Geçen sene üründen verim elde edince köyümüzde de 78 bin dönüm alana ayçiçeği ekildi. Biz de bin dönüm alana ektik. Bu sene 5060 ton arası verim bekliyoruz” dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ise son iki yıldır çiftçiye Bitkisel Üretim Geliştirme Projesi kapsamında tohum dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Yozgat ülkemizin önemli tarım merkezlerinden biri ve ekilebilir arazi olarak da 5. sıradayız. Son 2 yıldır bakanlığımızın Bitkisel Üretim Geliştirme Projelerini uyguluyoruz. Bunlardan birisi de ayçiçeği projesi. Geçen yıl bin 500 dekarda 750 kilo tohum dağıtımımız oldu. Bununla ilgili vatandaşa örnek olan deneme parselleri kurma aşamasında 19 üreticimizle bu projemizi uyguladık. Bu yıl yine bakanlığımız aynı proje ile bize 2 ton tohum gönderdi, bu tohumlarla 60 üreticimize tohum desteği sağladık. Proje alanımızı 4 bin dekara çıkardık. 2 yıldır yaptığımız projeler bölgede sinerji oluşturdu” şeklinde konuştu.
Geçen yıl 70 bin dekar olan Ayçiçek ekim alanının bu yıl yaklaşık 100 bin dekara yükseldiğini belirten Özkaya, “Geçen yıl 8 bin ton olan üretimimiz de yaklaşık 1415 bin tona yükselecek. Bugünlerde hasadımız başladı böyle bir rekolte beklentimiz var. Ayçiçeğinin kıraçta ve rakımı yüksek olan bölgelerde üretilmesini tavsiye ediyoruz. Son iki yıldır yağışların yaz aylarına kaymasından dolayı da rekoltede çok fazla düşüşler olmadı, beklediğimiz verimi alacağız. Çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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