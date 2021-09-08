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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boğazlıyan’da 80 bin dekar tarım arazisi kapalı basınç sistemi ile sulanacak

İHA

Boğazlıyan’da 80 bin dekar tarım arazisi kapalı basınç sistemi ile sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdürü Okan Bal, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 1978 yılında yapılan Uzunlu Barajının kapalı basınçlı sistemle 80 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını söyledi.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile ilçede devam eden kapalı sistem boru döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen DSİ Kayseri Bölge Müdürü Okan Bal gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bal, Boğazlıyan ilçesinde ve çevresinde kapalı basınçlı sistem ile 80 bin dekar tarım arazisinin sulayacağını dile getirdi.
Suyun ve tasarrufun öneminin artmasıyla DSİ Genel Müdürlüğünün sulama sistemlerini basınçlı boru ile dizayn etmeye başladığını belirterek, "Bu sisteme ilave olarak ön yüklemeli sayaç ile birlikte yaklaşık yüzde 40 su tasarrufu sağlanmış olacak. Bu proje özelinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarımızı tamamladık. Bu da çiftçimize gelir getirici manada önemli katkı sağlayacak. İhale bedeli yaklaşık 220 milyon lira olan proje tamamlandığında 80 bin dekar arazi kapalı sistemle sulanacak. 2020 Eylül ayında başlayan çalışma 3 yılda tamamlanacak." dedi.
Basınçlı Sulama Sistemi yatırımının uzun yıllardan beri Boğazlıyan’a yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu belirten Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise projenin 3 yılda tamamlanacağını söyledi. Coşar, "Önümüzdeki yıl belli bir kısmı devreye girecek ve sulama yapılacak. Ülkemizde ve dünyada tarımsal üretimde bir daralma var. Böyle bir sistemle üretimin artacağını, çiftçimizin daha çok kazanacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'e, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Proje tamamlandığında ilçe ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

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