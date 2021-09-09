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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kitap okuyan çocuklar bisikletle ödüllendirildi

İHA

Kitap okuyan çocuklar bisikletle ödüllendirildi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülmekte olan, ‘Kitapla Büyüyen Umutlar’ projesi kapsamında hayata geçirilen, ‘Sosyal Kütüphane’ de 100’ün üzerinde kitap okuyan çocuklar bisiklet ile ödüllendirildi.
Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde, 2018 yılında kurulan Sosyal Kütüphane, binlerce kitap ile farklı bir konseptte her yaştan okura hizmet sunuyor. Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için dört yıldır birçok faaliyete imza atan merkez, pandemi sürecinde de çocukları kitapla buluşturdu. Sosyal hizmet görevlileri aracılığı ile belirli periyotlarda ziyaret edilen çocuklar, evlerinden çıkmadan kitaplarını okuyup değiştirme fırsatı buldu.
Çocuklar arasında tatlı bir rekabet oluşturmak amacıyla, merkez tarafından belirlenen kitaplardan, 100 ve üzeri kitap okuyan çocuklar bisiklet ile ödüllendirildi. Ağustos ayı itibari ile bu hedefe ulaşan çocuklardan Ahmet Efe Tokat (12), ailesi ile geldiği ödül töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Ahmet Efe Tokat, “Benim kitap okuma alışkanlığım çok yoktu. Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda çok fazla kitap okudum. Böylelikle hem derslerim çok iyi oldu hem de bir bisikletim oldu.” dedi.
Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise, “2018 yılında güzel hayaller ile çıktığımız yolculukta; içerisinde barındırdığı binlerce kitap, yüzlerce akıl ve zeka geliştiren oyunlar, müzik aletleri ve birçok yenilikle çocuklarımız daha çok okusun diye Türkiye’de bir ilke imza atarak Sosyal Kütüphane’yi kurduk. Pandemi sürecinde çocuklarımızın fiilen vakit geçiremediği bu ortamı onların evlerine taşımak için adeta seferber olduk ve sosyal çalışma görevlilerimiz aracığı ile yüzlerce çocuğumuza ulaştık. Bu çocuklarımızdan birisi de Ahmet Efe Tokat. "Dünya Okuma Yazma Günü" vesilesi ile yaşına rağmen çok sayıda kitap okumayı başaran çocuğumuzu, her çocuğun hayallerini süsleyen bisiklet ile ödüllendirdik” şeklinde konuştu.

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