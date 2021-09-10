TOKİ’de okul sorunu çözüldü

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat'ta bu yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek olan TOKİ konutlarının okul sorununun çözüldüğünü söyledi.

Yozgat 100. Yıl Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Murat Dereli ve üyeleriyle bir araya gelen Başer, esnafın sorularını dinledi. Başer, gazetecilere kentte inşaatı devam eden TOKİ konutlarını 15 gün önce gezdiklerini hatırlatarak, orada ikamet edecek vatandaşlardan okul taleplerinin geldiğini belirtti. Okul sorununu çözmek için gerekli girişimlerde bulunduklarını vurgulayan Başer, "Okul normalde yatırım programında yoktu, biz ilave bir kaynak bulmak suretiyle dün özel idare müdürlüğümüze 2 milyon 750 bin lira parayı aktardık. Hemen ardından okul projesi başlayacak ve bölgeye hem anaokulu hem de 16 derslikli ilkokul yapılacak. Özellikle paranın gelmesi noktasında Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e çok teşekkür ediyorum. Kendisi aslen Tokatlı fakat biz kendisini Yozgatlı olarak görüyoruz. Ayrıca Merkez Ortaokulu'na ek olarak 16 derslikli bir okul ve bir de spor salonu yapılacak. İlimize tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olsun" diye konuştu. Milletvekili Başer, son yapılan öğretmen atamasında Yozgat'a 200 öğretmen atandığını ifade etti.

Ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Başer'e teşekkür eden 100. Yıl Sanayi Sitesi Kooperatif Başkan Dereli, sanayi sitesinde PTT şubesinin kapanmasından dolayı esnafın sıkıntı yaşadığını ve yeni yapılacak sanayi sitesi için kamulaştırmada bazı aksaklıklar yaşandığını söyledi. Bunun üzerine Milletvekili Başer, PTT şubesinin tekrar açılması konusunda kurum yetkilileriyle görüşmeler yaptığını ve kısa sürede tekrar hizmete açılacağını, yeni sanayi sitesi ile ilgili çalışmaları da yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve bazı partililer katıldı.

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