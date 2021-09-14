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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Değişim ve dönüşüm Sakarya Caddesi’nde devam ediyor

İHA

Değişim ve dönüşüm Sakarya Caddesi’nde devam ediyor

Yozgat’ın Akdağmadeni Belediyesi İstiklal Caddesi düzenleme projesinden sonra ilçenin önemli caddelerinden bir tanesi olan Sakarya Caddesinde de düzenleme projesini başattı.
Alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan, yılların verdiği yıpranmışlıkla kullanılamaz hale gelen Sakarya Caddesi’nin yeni ve modern bir cadde haline geleceğini belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın detaylı alt yapı çalışmalarından sonra tüm ihtiyaçları karşılayan Akdağmadeni’ne yakışır bir caddeyi ilçeye kazandıracaklarını bildirdi. Başkan Yalçın ‘’ Alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan, yılların verdiği yıpranmışlıkla kullanılamaz hale gelen Sakarya Caddesi yeni ve modern bir cadde haline geliyor. İlçemizin en eski caddesi olmasına rağmen gözden ırak kalmış caddemizi yeniden eski günlerine döndürecek çalışmanın ilk adımını atıyoruz.
Yaklaşık 2 ay sürmesini beklediğimiz çalışmamız sonucunda: İlçemizin ana kanal hattını rahatlatacak alternatif 1200 metre yeni kanalizasyon hattı , 1200 metre yeni yağmur suyu drenaj hattı, yan bağlantılar ve abone bağlantılarının yenilendiği 1700 metre yeni içme suyu hattı, 8000 metre kare tek tip, engelsiz kaldırım çalışması,7000 bin ton sıcak asfalt, modern çevre ve peyzaj düzenlemeleri , dekoratif aydınlatma sistemleri, fiber optik internet alt yapısı yer altı çöp konteyner sistemleri yapacağız. Bu süreçte halkımızın alternatif yolları kullanmasını rica ediyor, pırıl pırıl, ışıl ışıl bir caddeye kavuşmak için yapacağımız çalışmalarda bizleri anlayışla karşılayacak cadde esnafımıza ve halkımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.’’ Dedi.

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