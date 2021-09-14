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Yozgat'ta 3 bin 500 yıllık mozaik bulundu

DHA

Yozgat'ta 3 bin 500 yıllık mozaik bulundu


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık köyündeki Uşaklı Höyük'te devam eden kazılarda çakıl taşlarından yapılmış 3 bin 500 yıllık mozaik ortaya çıkarıldı.
İlçedeki Büyüktaşlık Köyü sınırlarında yer alan Uşaklı Höyük'te, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü, İtalyan Pisa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi iş birliğinde yürütülen kazı çalışmalarında 3 bin 500 yıllık tarihi bir mozaik bulundu. 2008 yılında yüzey araştırmaları, 2012'de de kazı çalışmaları başlayan Uşaklı Höyük'te bulunan mozaiğin 3x7 metre ebadında 3 bin 147 taştan oluştuğu belirlendi.
'YAKIN DOĞUNUN EN ESKİ MOZAİĞİ'
Kazı Başkanı Anacleto D´agostino, "Bizim bulduğumuz mozaik dünyanın en eski mozaiği. Bu mozaik Hitit dönemine ait yapıyı birleştiriyor. Yunanistan'daki mozaiği biliyoruz; ama muhtemelen bu mozaik onlardan daha eski. Şu anda araştırma aşamasındayız. İlk düşüncemiz yakın doğunun en eski mozaiği olduğu şekilde.  Benzer örnek olarak düşünülen Kuzey Mezopotamya´daki Asur mozaikleri 9'uncu ve 7'inci yüzyıllara tarihlendiriliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Hitit dönemine ait bu mozaikler Asur dönemine ait mozaiklerden çok daha eski döneme ait. Mozaiğin boyutu 7 metreye 3 metre. Yaklaşık 3 bin 147 taş kullanılmış. Mozaik çeşitli çok farklı renklere sahip çakıl taşlarından yapılmış. Çeşitli dekoratif özelliklere sahip. Şu anda ki düşüncemiz bu alanda gördüğünüz tapınakla bağlantılı olduğu şeklinde" dedi. 
'BURAYI TURİZME KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'
Kazı çalışmalarını inceleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ise 3 bin 500 yıllık dünyanın bilinen en eski mozaiğine rastladıklarını söyleyerek, "İlk mozaik olması zaten mozaiğin yapısından da görülebilmektedir. Çünkü çok primitif yapıdadır. Mozaik yapıların en çok örneği Gaziantep´te bulunuyor; o mozaiklerin en ilkel halinin de buradaki mozaik olduğunu tespit edebilmekteyiz. Bundan sonraki süreçte burayı turizme kazandırıp Yozgat´ımızın turizmine katkı sağlamasını planlıyoruz. Yozgat Valiliği, üniversitemiz ve bakanlığımız olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-09-14 15:21:26

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